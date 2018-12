Super actie op basisschool Essesteyn

15/16 december – Basisschool Essesteijn had gisteren de aftrap van de Foute Kersttruiendag van Save the Children. Met deze actie kunnen mensen, terwijl ze een ‘foute’ kersttrui dragen, op allerlei manieren geld inzamelen voor het goede doel. Om 8.45 uur toen alle kinderen op school waren, snelden ze naar het schoolplein om op hun positie te gaan staan in de levende kerstboom. Razende reporter en ambassadeur van Save the Children Eric Bouwman deed live verslag op de Facebookpagina van Foute Kersttruiendag en er was nog meer lokale en landelijke pers aanwezig. De kinderen van groep 8B hadden donderdag en vrijdag een kerstmarkt georganiseerd waarmee zij ruim €400 ophaalden. Maar er waren ook individuele acties van kinderen die bijvoorbeeld kerstknutsels maakten en in de wijk verkochten. Het totale bedrag dat op vrijdagmiddag binnen was is €3109,88. Wat een super actie! Drone-Foto Michiel Groen.