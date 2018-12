Hardlopen voor goede doel: kassa 6500 euro!

17 december – Meer dan 300 jonge en oudere Voorburgers deden zondag in kerstmannen-pakken mee aan de derde Rotary Santarun in het Oude Centrum. Zij legden een parcours af van drie kilometer. Het startschot gaf wethouder Astrid van Eekelen. De Santarun is het initiatief van Rotary Voorburg met het goede doel als oogmerk. De prijswinnaars zijn Buitengoed Dorrepaal dat een cheque van 2000 euro in ontvangst nam terwijl de Voorburgse Rugbyclub VRC een cheque van 4500 euro kreeg. Een pluim voor de organisatie. Foto Ap de Heus.