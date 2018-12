Huisstijl gemeente zonder poppetjes in logo

17 december – De gemeente Leidschendam-Voorburg krijgt een nieuwe huisstijl. Vandaag ondertekenen communicatiebureau Walvis & Mosmans en de gemeente het contract voor de ontwerpopdracht. Inwoners wordt gevraagd mee te denken. De bestaande huisstijl is 16 jaar geleden ontworpen voor drukwerk want digitale media waren er toen nog niet (veel). Tegenwoordig worden digitale middelen des te meer gebruikt. Het huidige logo met zijn lange naam en gedetailleerde ‘poppetjes’ is digitaal niet meer goed toepasbaar en herkenbaar, zegt de gemeente. Drie bedrijven kregen de kans om een voorstel te doen. Walvis & Mosmans kwam met het beste voorstel. De eigenaren Tjeerd Walvis en Marc Mosmans zijn geboren en getogen in Voorburg en wonen er nog steeds. Vanaf januari gaan zij zoveel mogelijk informatie verzamelen bij een dwarsdoorsnede van inwoners, bedrijven, gemeenteraad en medewerkers. De huisstijl is naar verwachting voor de zomer gereed.