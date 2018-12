De blik van de damwachter krijgt weer diepte

18 december – Het vrije uitzicht dat deze damwachter over het water van de Vliet had is hem tijdelijk ontnomen door de werkzaamheden aan de Sluis in Leidschendam. Er valt nu weinig te turen. Om de eerdere beschutting van zwart plastic toch iets te verlevendigen heeft de Provincie als eigenaresse van het gebied oude prenten laten ophangen die het ook voor bezoekers en bewoners aardiger maken om naar te kijken. Het beeld dat de damwachter en voorbijgangers nu voor ogen hebben krijgt meteen meer diepte.