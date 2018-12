Lichtjesavond in het oude centrum

20 december – Winkeliers in de Herenstraat en omgeving bereiden zich voor op de jaarlijkse lichtjesavond op 24 december tussen 17.00 en 21.00 uur. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk grote lichten worden gedoofd en alleen kleine lampjes of kaarsjes te zien zijn. Alle ondernemers wordt opgeroepen daaraan mee te doen. Honderden Voorburgers zullen hier dan een wandelingetje maken, elkaar begroeten om vervolgens de Kerstnacht in te gaan. Een aantal winkeliers heeft zijn best gedaan om er al iets moois van te maken.