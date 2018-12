Nog enkele ritjes te gaan voor postbestellers

21 december – Met volle tassen aan kaarten en brieven de wijken in. Op de foto twee bestellers die op de Laan van Nieuw Oosteinde richting Voorburg-West gaan om daar de geschreven kerstpost te bezorgen. Misschien met een tikje vertraging vanwege de drukte. Post.NL verwacht zaterdag voorlopig de laatste zending te verzorgen. Kort geleden was op Voorburg Insite nog te lezen met welke frequentie de post in het verre verleden thuis bezorgd werd. Voormalige postbeambte John van Eijsden met 45 dienstjaren herinnert zich dat vanuit het postkantoor aan de Prins Bernhardlaan drie maal daags de postbode bevoorraad werd om de straten in en lanen uit te gaan. ‘Dat was heel gewoon’, zegt hij. ‘Iedereen was er aan gewend en blij mee’.