Gezellige dagen toegewenst

21 december – Vandaag zijn we beland op het jaarlijkse keerpunt van donker naar licht. De dagen worden tot 21 juni steeds een minuut langer oftewel het is de eerste dag op weg naar de lente. Maar niet meteen te hard van stapel lopen a.u.b. Eerst nog Kerstmis, gevolgd door oud en nieuw en het jaar is rond zoals deze krans zijn vorm heeft gekregen. De redactie van Voorburg Insite gaat een weekje met kerstreces en wenst haar lezers gezellige dagen toe.

