Bokaal na vreemde zwerftocht terug in Voorburg

2 januari – Na 137 jaar is een historische bokaal terug in Voorburg. Het verhaal begint op 12 oktober 1882 als de bokaal cadeau gedaan wordt aan de toenmalige burgemeester Johannes Bucaille tijdens de eerste raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Herenstraat. Om de bouw te bekostigen, had hij voor een essentiële gift van Prinses Marianne gezorgd. De bokaal werd hem waarschijnlijk als blijk van dank overhandigd. Hoe het historische voorwerp vervolgens uit beeld raakte is nog niet bekend, maar Voorburger Wibo Schepel ontdekt hem bij toeval via een internationale veiling op internet en twijfelt niet om hem te kopen. Hij besluit de bokaal, voorzien van oude stadswapen, in langdurige bruikleen over te dragen aan Museum Swaensteyn. Op 7 januari vindt de officiële overhandiging plaats. Een dag later is de bijzondere ‘gift van weleer’ te zien in de Mariannekamer van het museum. Grote vraag blijft: hoe kon de bokaal uit gemeentelijk bezit verdwijnen en welke raadselachtige zwerftocht kent het verhaal?