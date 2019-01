CDA opent aanval op ‘schrikbeeld ziekenhuizen’

3 januari – Het CDA wil dat het College van B&W maximale invloed uitoefent op het bestuur en directie van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) om de plannen tot sluiting van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo tegen te gaan. De partij heeft ook het welkome initiatief genomen om collega-raadsleden op te roepen om samen een open brief te sturen aan de directie van HMC en zorgverzekeraars ‘om te pleiten voor zorg die dichtbij de inwoners blijft’, zoals Stijn Strous namens de CDA-fractie stelt. ‘De plannen voor sluiting van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo zijn een schrikbeeld’, zegt hij.

‘De gemeenteraad gaat niet over de huisvesting van een ziekenhuis. Maar wel over het grote belang van bereikbare zorg voor de inwoners. Betrokken bestuurders moeten op andere gedachten gebracht worden. Het CDA streeft al langer naar terugkeer van een huisartsenpost in de gemeente. Het laatste wat we willen is lokaal zorgaanbod verliezen. Het verdwijnen van die zorg verhoogt aanrijtijden en is dus een groot risico. Dit is zeer zorgwekkend. Je moet er niet aan denken dat je in de spits in een file het Westeinde ziekenhuis moet bereiken’, aldus Strous.