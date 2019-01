Standbeeld van oud-generaal Ted Meines

4 januari – In Leidschendam is vanochtend een kunstwerk onthuld ter nagedachtenis van oud-generaal en Nederlands verzetsman Ted Meines. Hij was medeoprichter van het Veteranenplatform en grondlegger van het Veteranenbeleid in Nederland. Meines gold als Vader der Veteranen. Op 24 december 2016 overleed hij op 95-jarige leeftijd. De gemeente wilde haar voormalige inwoner eren door hem een blijvende plek in de gemeente te geven, niet ver van waar hij woonde in Park Veursehout. Het beeld staat in het plantsoen bij het kruispunt J.S. Bachlaan en de Verzetsheldenstraat.

Burgemeester Klaas Tigelaar verrichtte de onthulling samen met familieleden. Het kunstwerk is in nauwe samenwerking met de familie en de gemeente gemaakt door de Voorburgse kunstenaar Guido Sprenkels. Foto Hilbert Krane. In september 2016 werd de oud-generaal voor zijn verjaardag een muzikale hulde gebracht door een militaire kapel voor het flatgebouw waar hij woonde. Foto uit serie Voorburg Insite.