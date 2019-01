Combinatie ziekenhuis en woonunits Antoniushove

6 januari – Bezorgde Voorburgers denken mee nu er gesproken wordt over sluiting van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo. Het CDA heeft de stellingen al betrokken en Gemeentebelangen doet vanuit de oppositie mee met een interpellatie tijdens de komende raadsvergadering. Een van de burger-meedenkers is mevrouw Mary Oosterveer, die vaker van zich heeft laten horen als het ergens om ging. En niet zonder succes.

Zij komt in een brief aan CDA-wethouder Juliette Bouw met een voorstel en schrijft: ‘Als de reden van de sluiting onderbezetting van de bedden in Antoniushove is, kun je eraan denken om een aantal etages als woonunits te gebruiken. Bijvoorbeeld voor 60+ers die, net zoals in de bestaande serviceflats, gebruik willen maken van een restaurant e.d. In onze gemeente is een tekort aan woningen voor ouderen en zijn we de meest vergrijsde gemeente van Nederland’.

Mevrouw Oosterveer zegt op het voorstel gekomen te zijn door de benutting van het voormalige ministerie van SOZA bij station Laan van NOI. ‘Destijds ben ik uitgenodigd voor de besprekingen rond dit project en ook voor de opening. Het ziet er goed uit en de bewoners (studenten en statushouders) kunnen het prima met elkaar vinden. Een soortgelijke formule kan ook in een gecombineerd huis als Antoniushove dat dan in elk geval gedeeltelijk met bijbehorende functies kan blijven bestaan’, aldus mevrouw Oosterveer.