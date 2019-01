HMC komt op 24 januari ‘met denkrichting’ zorg

11 januari – Het Haags Medisch Centrum (HMC) presenteert op 24 januari zijn visie op de medische zorg in de regio met de toekomst van de ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en Westeinde als hoofdonderwerp. Voor die tijd worden de plannen niet gedeeld met de gemeenten, zo is vastgesteld tijdens overleg met regio-bestuurders en de directie van stichting HMC. ‘De visie is volgens het HMC niet in beton gegoten, maar geeft wel een duidelijke denkrichting’, zegt wethouder Juliette Bouw.

‘Het definitieve besluit wordt later genomen. Zolang er geen definitief besluit is doe ik er alles aan om overal en bij iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk goed bereikbare zorg voor onze inwoners is. Het gonst, je hoort nu verschillende scenario’s. We hebben het ziekenhuis opgeroepen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. HMC heeft toegezegd na 24 januari ook in gesprek te gaan met inwoners uit Leidschendam-Voorburg’.

Inmiddels is bij de HMC-directie aandacht gevraagd voor de aanrijtijd van ambulances en de beschikbaarheid van spoedeisende hulp. ‘Het HMC zegt dat bij elk scenario aan de gestelde normen voor de aanrijtijden blijft voldoen’, aldus Wethouder Bouw die ook nog in gesprek gaat met minister Bruins van Medische zorg om ook bij hem de zorgen van het gemeentebestuur kenbaar te maken.