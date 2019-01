Drie fotografen in beeld bij expositie Westvliet

12 januari – Vanaf morgen 14.00 uur (13 januari) exposeren drie fotografen bij Westvliet Fitness & Racketclub. Het zijn George Gaiser (links) Ger ter Horst (midden) en Johan de Vos. Zij zijn lid van fotoclub Diafragma (www.fotoclubdiafragma.nl). Door samen te werken laten zij zien hoe de verschillende stijlen zich laten mengen in een veelzijdige expositie als deze. De foto’s variëren van natuurbeelden, landschappen, high speed fotografie en abstracte verf- en lichtfotografie. Alle werken zijn te koop. Op de expositie (tot 1 maart) meer informatie over de fotografen, hun kwaliteiten en bezigheden. In het kort iets over zichzelf:

Geiser: ‘Ik ben begonnen met fotografie omdat foto’s maken een geweldige manier is om prachtige momenten vast te leggen, herinneringen op te halen en alledaagse onderwerpen eens vanuit een ander perspectief te bekijken’.

Ter Horst: ‘In de expositie laat ik verschillende soorten van fotografie zien: o.a. High-Speed fotografie waarbij bijvoorbeeld een drankblikje uit elkaar spat en de prachtig uitgelichte oude Krups en Thyssen staalfabriek in Duisburg’.

De Vos: ‘Als kind was ik al geïnteresseerd in fotografie. Ik werk als allround fotograaf met brede interesse in studio fotografie, fine art, architectuur en natuur- en landschapsfotografie’.