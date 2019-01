Bizar einde stedenbanden door toedoen coalitie

14 januari – De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 8 januari een einde gemaakt aan de al meer dan 25 jaar bestaande stedenbanden met Hranice in Tsjechië en Konstancin-Jeziorna in Polen. De Stichting Stedenbanden Leidschendam-Voorburg zegt verbijsterd te zijn over het optreden van de burgemeester en de gemeenteraadsfracties die vóór opheffing hebben gestemd.

De stedenbanden organiseren al sinds jaar en dag allerlei verdienstelijke uitwisselingen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs. Zo is de kerstboom voor de Oude Kerk in het een jaarlijks cadeau van de gemeente Hranice. De formele stedenband met de gemeenten in Polen en Tsjechië geven de werkgroepen van de Stichting Stedenbanden de mogelijkheid om dit te organiseren, zonder toedoen van ambtenaren.

‘ONBEGRIJPELIJK OPTREDEN BURGEMEESTER’

Voorzitter van de werkgroep Hranice, Frans van Veen, vindt het optreden van de burgemeester dan ook onbegrijpelijk: ‘Burgemeester Tigelaar heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd waarin hij het doet voorkomen alsof die inzet van de gemeente wel nodig is. Dat is dus helemaal niet het geval. Het enige wat we van het college en de burgemeester verwachten is niet meer dan het protocollaire fatsoen om bijvoorbeeld de Tsjechische of Poolse ambassadeur te ontvangen als die de gemeente bezoekt. Dat hebben we de gemeenteraad ook duidelijk gemaakt en leidde ertoe dat vanuit de raad werd voorgesteld om eerst nog goed te kijken wat de gemeente met de stedenbanden wil’.

‘COALITIE ZEI EERST; DOORGAAN MET STEDENBANDEN’

Het was dan ook voor voorzitter Tilly Zwartepoorte van de Stichting Stedenbanden verbazingwekkend op de raadsagenda te lezen staan dat toch direct over het voorstel tot opheffing werd gestemd. Zij zegt: ‘Een poging om dat punt van de agenda te halen, strandde en bij de stemming bleek dat de coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP de burgemeester volgde. Het verbijsterende was dat die partijen eerder zeiden dat de Stichting Stedenbanden vooral door moest gaan en dat de burgemeester natuurlijk wel bij formele ontvangsten aanwezig moest zijn. Door het vervallen van de formele stedenbandstatus is het fundament onder ons bestaan weggevaagd’.

‘MAATSCHAPPELIJKE INZET IS OM ZEEP GEHOLPEN’

Ook de oppositiepartijen GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks wilden anders maar de kleinst mogelijke meerderheid van de coalitie is het nu afgelopen met de stedenbanden. De maatschappelijke inzet van betrokken inwoners die al meer dan 25 jaar bestond is hiermee door een bizarre actie van de burgemeester en een meerderheid in de gemeenteraad om zeep geholpen’, aldus Zwartepoorte. ‘Dit valt aan onze partnersteden niet uit te leggen’.

‘HOLLE FRASEN IN TOESPRAAK BURGEMEESTER’

Van Veen: ‘In het licht van de Nieuwjaarstoespraak – nota bene een dag voor de merkwaardige stem-exercitie in de Gemeenteraad – van burgemeester Tigelaar is het eveneens een vreemde gang van zaken. De burgemeester zei onder meer: ‘Hoe moet worden omgaan met initiatieven vanuit de samenleving? Een vernieuwd samenspel is nodig om ruimte te geven aan eigen initiatief en om verantwoordelijkheden ook daar te laten waar ze horen! Deze antwoorden vinden we alleen in dat samenspel. Dat doen we door in gesprek te gaan. Samen ook eigenaar te zijn van dit vraagstuk’.

‘Voor de stedenbanden zijn dit dus holle frasen gebleken’, aldus Van Veen.