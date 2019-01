‘Snelle procedure’ gemeente duurde 4 jaar

15 januari – Het voormalige brugwachtershuisje bij de Wijkerbrug is komende zomer te gebruiken als B&B. Voor Theo en Wil van der Plas gaat dan eindelijk een droom in vervulling. Zij kochten het huisje in 2015 van de gemeente die een snelle procedure beloofde voor het verkrijgen van de vergunningen. Dat pakte anders uit. De toegezegde ‘snelle procedure’ werd ambtelijk niet waargemaakt tot frustratie van de kopers. Nu is met de restauratie begonnen, ook tot opluchting van de wijkvereniging Oud Voorburg.

Al in de 13e eeuw is sprake van een brug op deze plek over de Vliet. De brug is genoemd naar een oude buurtschap ‘die Wiic’ of ‘Wike’ genoemd. In 1556 is de naam als ‘Wijcki brugghe’ terug te vinden op een kaart van Coenraet Oelensz. Het witte huisje is restant van een voormalige boerderij. Het huisje met 55 vierkante meter grond is in januari 2015 bij openbare inschrijving door de gemeente Voorburg verkocht.