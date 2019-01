16 januari – Deze treurwilg doet ook zonder blad en tak zijn naam eer aan. Beetje treurig en doods zoals deze boom er bij staat. Een winters beeld gezien aan de Laan van Nieuw Oosteinde, hoek Prins Bernhardlaan. Doordat deze wilg een een harde groeier is duurt het maar kort voordat de takken er over enkele maanden weer in volle breedte aan komen. Maar eerst nog een tijdje in volledige ruststand. Een winterslaap.