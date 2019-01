Elly wint auto als aardig toetje bij de lunch

18 januari – Een bijzondere verrassing voor inwoonster (Elly) uit Voorburg. Zij is één van de winnaars van een nieuwe auto door mee te doen in de VriendenLoterij. Elly werd nietsvermoedend ontvangen bij het Apollo Hotel in Vinkeveen voor luncharrangement, samen met 42 andere winnaars. Tot zij naar voren werd geroepen en bekend werd gemaakt dat buiten een gloednieuwe Volkswagen Polo voor haar klaar stond. Een aardig toetje bij de lunch. De uitreiking in Vinkeveen is zondagavond 20 januari te zien in het televisieprogramma ‘VriendenLoterij De Winnaars’, dat iedere zondag rond 19.20 uur wordt uitgezonden bij RTL 4.