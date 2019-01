Oude centrum op slot voor motorverkeer

19 januari – Met ingang van 1 februari gaat de promenade in het oude centrum op slot voor scooters, motoren en brommers. Voor deze voertuigen wordt het 24 uur per dag verboden om op de promenade van het oude centrum te rijden. Het aan de hand meenemen van deze vervoermiddelen mag wel. Om die maatregel te handhaven wordt op 1 februari fotografische kentekenherkenning in werking gesteld. Overtreders worden geflitst en de bekeuringen worden thuis gestuurd. Voor bewoners en winkeliers geldt dat zij met auto’s van 07.00 uur tot 11.00 uur het gebied in mogen.

Dat geldt ook voor de bevoorrading van winkels. Na 11.00 uur kan tegen betaling van 6,50 euro een dagontheffing verleend worden. ‘Het doel van deze manier van handhaven is om de leefbaarheid en charme van het gebied te behouden door de overlast van scooters, brommers en (geparkeerde) auto’s tegen te gaan’, zegt de gemeente. ‘Camerabeelden van passages die niet leiden tot een boete worden binnen 72 uur uit het systeem verwijderd. Bijvoorbeeld als u met uw scooter aan de hand de promenade op gaat’. Einde maand gaat het plakband van de borden.