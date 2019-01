Scooterverbod oude dorp niets voor Google

23/24 januari – Als je via je iPhone gebruik maakt van Google Maps om met je scooter van A naar B te komen dan is de kans groot dat je na 1 februari de fout ingaat door de route Kerkstraat-Herenstraat-Franse Kerkstraat (vv) te nemen. Stel A is Nootdorp en B Den Haag. Veel scooterrijders laten zich onderweg leiden door Google Maps en kijken verder niet links noch rechts.

Zoals bekend gaat het oude centrum per 1 februari op slot voor gemotoriseerd verkeer, maar of Google dat weet is de grote vraag. De gemeente heeft daarover in elk geval geen enkele mededeling gedaan. Dus het historische centrum wordt van gemeentewege verboden gebied voor o.a. scooters die zich laten leiden terwijl Google vasthoudt aan de officiële fietsroute dwars door het dorp. Misschien even bellen met Google Maps.