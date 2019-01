Petra Berger dook met camera in autowereld

26 januari – ‘Fantastic moments with men and machines’. Dat is het thema van de foto-expositie die tot en met 17 februari te zien is bij foto-atelier BW5 aan het Zwarte Pad. Petra Pierrette Berger laat haar fraaie zwart-witfoto’s zien, foto’s die zijn gemaakt in Frankrijk, Italië en Engeland uit de wereld van klassieke auto’s, racecircuits, concoursen, garages, monteurs en hun liefhebbers. Met foto’s van bekende merken als Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Citroën, Renault en Peugeot. Petra woont in Voorburg en heeft een jarenlange ervaring als fotografe en docente fotografie. Ze heeft 27 jaar in Parijs gewoond en heeft foto-exposities gehad in steden als Parijs, Reims, Deauville, Luxemburg, Essen en Hoboken (New Jersey). Foto Atelier BW5 is geopend van vrijdag tot en met zondag.