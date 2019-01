‘Mooi Voorburg’ pakt uit in dit jubileumjaar

28 januari – Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van stichting ‘Mooi Voorburg’ (april a.s.) is het jubileumprogramma 2019 gepresenteerd. De stichting werd in 1959 opgericht door een groep geboren en getogen Voorburgers die niets wilden weten van het onzalige plan om molen De Vlieger (toen aan de Allard Piersonkade) te slopen om nieuwbouw te kunnen realiseren. De gemeente haalde bakzeil en vanaf moment sloten steeds meer mensen zich als donateur. ‘Misschien dat de gemeente meer dwaze plannen in petto heef’, werd geredeneerd. In oktober 1989, werd molen De Vlieger verplaatst naar de huidige plaats bij Boerderij Essesteijn. Als verjaarscadeau heeft stichting Mooi Voorburg 1000 euro gegeven aan stichting molen De Vlieger voor onderhoud ervan.

‘Mooi Voorburg’ heeft daarom de Stichting Molen De Vlieger een cheque gegeven van € 1.000,-, bestemd voor het onderhoud van de molen. Voor dit jubileumjaar staan op het programma o.a. het leggen van een straatmozaïek van het oude stadswapen (De rode Burcht) op de Herenstraat hoek Van Schagenstraat. In mei komt voor Huize Middenburg in Voorburg-West wederom van het oude wapen van Voorburg in de vorm van plantjes. In oktober wordt het monumentale poortgebouw bij de Oude Begraafplaats aan de Parkweg aangelicht. In andere maanden plaatst ‘Mooi Voorburg’ op diverse plaatsen nieuwe monumentenbordjes alsmede een informatiebord bij park ’t Loo.