Zingen, rappen, dansen en toneel in Ludens

29 januari – Zondagmiddag was er een extra TaalcafĂ© in Theater Ludens, waarbij de cursisten van FoxAob het podium betraden. ‘Het was heel bijzonder om te zien hoe de nieuwkomers in hun eigen taal en in het Nederlands hun talenten aan het publiek lieten zien’, zegt organisator Ab Smit. ‘Een mengeling van cultuur uit het land van herkomst bijv. een Indiase dans, tot de meezinger “heb je even voor mij” van Hollandse bodem. Er werd gezongen, gerapt, gedanst en toneel gespeeld in een bomvol theater. Het was een prachtige middag met als slotlied het nummer “Mensen” van de 3J’s : “want we leven samen onder dezelfde wolken….”