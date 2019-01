Handhavers waarschuwen voor de laatste keer

31 januari – Het wordt menens in het oude centrum. Vanaf morgen, 1 februari staan de camera’s aan om kentekens te fotograferen van scooters, brommers en motoren die het inrijverbod op de promenade negeren. Een groepje handhavers liep in de Herenstraat en omgeving rond om berijders van die voertuigen te waarschuwen dat er vanaf vrijdag geen pardon meer geldt. Zij kregen een kaartje mee waarop gewezen wordt op de cameracontrole en dat bij overtreding de bekeuring thuis te verwachten is. Foto Ap de Heus.

