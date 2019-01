‘Nieuw talent’ krijgt de ruimte bij ArtiBrak

30 januari – Geef nieuw talent de ruimte. Dat doet ArtiBrak dan ook met vier kunstenaars wier werk gezien mag worden tijdens een tentoonstelling die zaterdag 2 februari om 15.00 uur wordt geopend door voorzitter Dick van der Neut van ArtiBrak. De kunstenaars zijn Gracia Malmberg die ‘windlichten’ (illustratie) maakt van kleurrijk keramiek en paperclay. Haar inspiratiebron zijn de geperforeerde houtsnijwerken uit haar jeugd in Curaçao. Ook Japanse sagen en de print van stoffen inspireren haar. ‘Mede exposante Brigitte Kwanten tekent altijd iets abstracts met een knipoog naar iets realistisch’, zegt de voorzitter. ‘In haar ‘Escheriaanse’ potloodtekeningen zie je een liefde voor oude dingen. Dingen waar een verhaal achter zit, dat de toeschouwer zelf mag verzinnen’.

Beeldhouwer Evert van den Bergis gefascineerd door steen. Denkend en schetsend in 3D tast hij de mogelijkheden van de steen af om zijn idee te realiseren. Els Albergen tenslotte is gediplomeerd edelsmid. Het ambacht is voor haar vertrekpunt voor de vormgeving. (Half)edelstenen gevat in een sierlijk en speels geometrisch lijnenspel kenmerken haar sieraden in edele metalen. Zij zijn op zichzelf kleine kunstwerken. De tentoonstelling duurt tot 24 februari. Zie verder www.artibrak.nl