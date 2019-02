Voorburgse connecties van Vincent van Gogh

4 februari – Een boeiende, verbijsterende en ontroerende geschiedenis vol mythen maar ook werkelijkheid. Zo wordt de Pelikaanlezing over Vincent van Gogh, zijn weinig vrolijke tijd in Voorburg en de connecties die hij hier had rond 1882, genoemd. De lezing (met beelden) wordt gegeven door Meindert Marijs, lid van Historische Vereniging Voorburg, op donderdag 14 februari vanaf 20:00 uur in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Marijs schetst een beeld van de schilder, toen nog geen 30 jaar oud die vanuit Etten vlucht naar Den Haag na een bittere liefdesontgoocheling en een breuk met zijn ouders.

‘Hij wilde schilder worden maar de driftige zonderling met zijn eigenzinnige gedachtewereld, die met een zwangere vrouw gaat samen wonen, wordt niet bepaald met open armen ontvangen’, zegt Marijs. ‘Hij vindt echter onderdak in een nieuw huis van de Voorburgse huisbaas Pieter de Zwart, die aan de rand van het dan nog te bebouwen Bezuidenhout een van de eerste woningen realiseert. Een relatie die zich positief ontwikkelt. In zijn uitgebreide correspondentie met zijn broer Theo, wordt naast Den Haag, Voorburg regelmatig besproken, waarvan tot nu toe weinig bekend was’. Een bijnaam die Van Gogh binnen de familie kreeg was: Vin zonder cent.

Pelikaanlezingen worden georganiseerd door de wijkgemeente Martini van de Protestantse Gemeente te Voorburg om de communicatie tussen kerk en samenleving te bevorderen.