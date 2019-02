Iconische voetballer Koos van Elleswijk overleden

15 februari – Na een korte periode van absentie is Voorburg Insite weer back in town. We waren op verre missie. Dank voor de enkele ongeruste mails die wij daarover ontvingen. Een volgende keer zullen we aankondigen dat we even ‘uit de lucht ‘ gaan. Een van de mails was van Voorburger pur sang Aad van den Hout die ons het overlijden doorgaf van de voor velen bekende Koos van Elleswijk die 92 jaar is geworden. Vanmiddag was onder grote belangstelling zijn uitvaart. ‘Ik heb hem de laatste weken nog kunnen spreken’, zegt Van den Hout. ‘Aan een toch lang leven is nu een einde gekomen. Als voetballer bij destijds sv Voorburg was hij een icoon als de meest scorende voetballer van de club aller tijden en vele, vele jaren voetballer van het 1ste elftal. Wij als ‘ babyboomers’ genoten in die jaren van de vorige eeuw van zijn kunsten. Hij was ons voorbeeld! Gelukkig is het dat wij vorig jaar nog aandacht voor hem hebben kunnen genereren. Eén van mijn vrienden schrijft boeken over de Haagse voetbalhistorie. Vorig jaar verscheen er een boek van Rob Pronk over die helden uit dat verleden. Daar werd ook Koos in opgenomen te zien op een mooie foto. Wij waren echter in één ding beter dan hij! Het drinken van biertjes!’.