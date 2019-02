Gemeente ondersteunt mantelzorgers

15/16 februari – Door veranderingen in de zorgsector wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Ook in onze gemeente. Een op de zes inwoners verleent intensief mantelzorg, nog eens een op de vier incidenteel. Dit zijn niet alleen volwassenen, ook steeds meer jongeren groeien op in een gezin waarvan een van de gezinsleden hulpbehoevend is. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ‘We vinden het belangrijk om al deze mantelzorgers samen met partners nog beter ondersteunen, zodat ze zo goed mogelijk voor hun naasten kunnen zorgen, zonder zelf overbelast te raken’.