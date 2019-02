Afrit A12 spic en span na burger ‘ingrijpen’

19/20 februari – Daar waar de dienst Wijkbeheer er wegens drukke werkzaamheden kennelijk niet aan toe komt (zullen we maar zeggen) trommelde Loesje Kooijman twee mannen op om samen beide kanten van de afrit A12 schoon te maken. ‘Waar de verantwoordelijke het nalaat moest er toch een keer actie komen’, zegt zij. De actie begon zondagochtend (!) om 09.00 uur en twee uur later had het driemanschap tien zakken vuil bij elkaar gesprokkeld. ‘Er was zoveel vuil dat het gras niet met zichtbaar was’, meldt Loesje. ‘Het was te zien dat het er al heel lang lag. Helemaal ongevaarlijk was de actie niet maar automobilisten moedigden ons aan. Dat is eer van je werk! Ik hoop wel dat de vervuilers wat bewuster worden van onze actie’. Dat hopen wij ook Loesje maar we hopen nog meer dat Wijkbeheer deze welkomst-entree in Voorburg maandelijks meeneemt in het werkschema. Dan wordt ook extra inhoud gegeven aan het bord ‘Welkom’.