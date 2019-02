Boekenactie pakt goed uit voor WNF

22/23 februari – Basisschool Essesteijn organiseerde een kinderboekenmarkt waarvan de opbrengst het Wereld Natuur Fonds (WNF) ten goede kwam. In de weken vooraf waren er op school leerzame lessen gegeven door mensen van het WNF. Kinderen konden boeken inleveren die ze zelf misschien vaker gelezen hadden of waar ze inmiddels te oud voor waren. Met hulp van de Oudervereniging werden de boeken netjes uitgestald op lange tafels en even na de bel stond de gang vol met leesgrage kinderen en ouders. ‘Het was een groot succes, heel veel boeken vonden een nieuwe eigenaar’, zegt leerkracht Carola Vroom. ‘Een reuze panda van het WNF nam de cheque ter waarde van €701 in ontvangst. Ook werden toen de winnaars bekend gemaakt van de kleurwedstrijd die er aan verbonden was, de 3 winnaars op de foto (Rik, Lexi & Hidde) hadden de Orang-oetans het mooist ingekleurd en kregen een rugzakje van het WNF’.