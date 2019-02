26/27 februari – Een oude haven zonder boten, dat zie je hier in Voorburg niet vaak. En al helemaal niet als de temperatuur naar records klimt. We houden het erop dat de winterstalling nog gaande is en booteigenaren nog even de kat uit de boom kijken wat het weer betreft. Maar dat binnenkort langs de kade weer sprake is van leven in de brouwerij nemen we direct voor waar aan. Een beetje stilte voor de storm.