Heel vroege nestdrang in Essesteyn

27/28 februari – Door de historische records met winterse temperaturen – plus 20 in plaats van min 20 – zagen we o.m. koeien veel eerder dan gebruikelijk dansend de wei in gaan. De verwachting is ook dat er veel vroeger aanzienlijk meer eieren gelegd zullen worden dan normaal in poldergebied. Rond molen De Vlieger bijvoorbeeld waar we vervroegde nestdrang signaleren bij de familie ooievaar. Statistisch gebeurt dat pas ergens in maart begin april maar met deze mooie buitentemperaturen lijkt alles en iedereen een beetje van slag. Ook daar wennen we wel aan.