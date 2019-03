Camera’s in oude centrum op scherp

28 februari – Vanaf morgen gaan de camera’s in het oude centrum op scherp. Bij toegangslocaties tot de Herenstraat wordt gefotografeerd welke voertuigen de promenade inrijden. Als blijkt dat je in overtreding bent komt de boete-transactie vanzelf op het adres kenteken. De maand februari is gebruikt als proef en bleef het bij waarschuwingen. Enkele winkeliers zeggen dat de inzet van camera’s al merkbaar is op het aantal scooters dat langs knalt. De nieuwe handhaving begint.