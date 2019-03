Beschamende vertoning Poolse stedenband

2 maart – In een brief aan de gemeenteraad hekelt het bestuur van de Stichting Stedenbanden ‘de wijze waarop het college van B&W in casu de burgemeester als een olifant door de porseleinkast de betrekkingen tussen Leidschendam-Voorburg en Konstsancin-Jeziorna schaadt, de Polen schoffeert en ook de leden van de werkgroep alsmede het bestuur van de Stichting in een bijzonder ongemakkelijke situatie heeft gebracht’.

We berichtten er eerder over: de gemeente wil af van de stedenbanden maar wikkelt dat in grote knulligheid af met alle negatieve kanten van dien. Er volgden onthutste reacties. De voorzitter van de werkgroep Konstancin-Jeziorna kreeg van zijn Poolse counterpart vragen als: Wat is er gebeurd? Is het een kwestie van geld? Is het een kwestie van mankracht? Beide vragen werden met ‘nee’ beantwoord. Op de vraag waarom dan beëindigen, moest men het antwoord schuldig blijven. Email-verkeer tussen de gemeente en Polen was het bestuur onbekend. Er is een email van de gemeente waar de honden geen brood van lusten.

‘Het beschamende van de email is ook gelegen in de volkomen ondiplomatieke, naïeve en de zonder gevoel voor protocol of inlevingsvermogen wijze waarop de email is geschreven’, zegt de Stichting. ‘Zo gaat men met elkaar in buitenlandse betrekkingen in het algemeen en na meer dan 25 jaar vriendschapsband niet met elkaar om. De Polen voelen zich door deze email geschoffeerd. De Nederlandse ambassade in Polen en de Poolse en Tjechische ambassade in Nederland zijn op de hoogte van deze faux pas van uw college dan wel de burgemeester’.