Foto-expositie over vreedzaam protesteren

2/3 maart – Protest! Daar gaan de foto’s van Nick Gammon over die hij maakte tijdens demonstraties over actuele internationale zaken als o.a. de Brexit. De Britse in Amsterdam wonende foto-journalist exposeert voorbeelden van zijn werk vanaf zondag 3 maart in Foto Atelier BW5 aan het Zwarte Pad in Voorburg. De opening van de expositie (14.30 uur) wordt verricht door RTL-verslaggever Frits Wester. De expositie laat vreedzame, geweldloze demonstraties zien van mensen die normaal gesproken niet snel de straat op gaan. Hun boodschap is daardoor juist extra krachtig. Waarbij het natuurlijk de vraag is of de politiek het signaal dat de demonstranten afgeven ook wil en kan oppakken. ‘Het paradoxale, zo niet het wrange, daarbij is dat de demonstranten iets van de politiek verwachten, maar eigenlijk misschien wel niets meer van de politiek verwachten’, zegt eigenaar Frank Rozenberg van het atelier. Naast foto’s van de Brexit demonstratie ook foto’s van o.a. de Anti-Trump Women’s March, actie sekswerkers in Amsterdam en protest tegen de stierenrennen in Pamplona.