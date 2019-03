Veel aandacht en lof na BinnensteBuiten

4/5 maart – Bijna drie maanden later wordt Kees van der Leer nog steeds aangesproken door mensen die het tv-programma BinnensteBuiten hebben gezien. De camera richtte zich in december op de zolderverdieping van de voormalige buitenplaats aan de Vliet ‘In de wereld in veel gevaer’. De bewoner stadshistoricus Van der Leer – we kennen hem o.a. ook als Prinses Marianne-expert – vertelde over de laatste 33 jaar dat hij er woonde en de woning bijzonder fraai inrichtte. ‘Heel veel mensen hebben me aangesproken over hoe mooi zij mijn appartement en bijbehorende inrichting vonden’, zegt hij. ‘En zelfs vandaag nog kreeg ik complimenten van iemand hier op de markt’. Dat noemen we een bekende Voorburger. De uitzending niet gezien? Probeer deze link eens. https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/in-de-wereldt-is-veel-gevaer