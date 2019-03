9 maart – Aan de Sluiskant is het Griekse restaurant Marathon overgenomen door de succesvolle buurman Fratelli. In het hoekpand vindt een verbouwing plaats zodat er beter kan worden ingespeeld op het grote aantal gasten. Met deze overname kan Fratelli ook het terras bij de sluis uitbreiden.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink