Borduurwerk bloemen als geheim wapen?

11 maart – Dat fleurt nog eens op! Aan het einde van de Parkweg bij Park Vronesteyn zien we rond de afvalcontainers ‘perkjes’ groen met daarop een borduurwerk van bloemen. Misschien is dit wel het geheime wapen van Avalex om duidelijk te maken dat in dit soort ‘tuintjes’ ongewenst afval uit den boze is. Dit initiatief leent zich voor een breed uitgestrooid vervolg op al die plaatsen waar de containers staan. Mogelijk dat het inwoners ervan zal weerhouden afval te dumpen tot ergernis van velen. We zullen zien.