Meter voor meter geduldig speuren

13 maart – De bodem afstruinen op zoek onverwachte voorwerpen. Het blijft een spannende hobby die overal wordt beoefend. Soms met groot resultaat maar het vinden van zelfs de geringste ‘schat’ kan al een hele belevenis zijn. Met de geigerteller als stralingsdetector, meten deze hobbyisten ioniserende straling bij het molenpad in Essesteyn. Zulke straling, zoals röntgenstralen en radioactiviteit, is niet door menselijke zintuigen waar te nemen. En wat was de buit hier? Wat kleingoed met tevredenheid na meter voor meter vergaard. Dat kan morgen zomaar anders zijn.

