Ingelijst huiselijk geluk Museum Swaensteyn

14 maart – Huiselijk geluk, verstilde momentopnames met oudere dames, deftige heren of spelende kinderen. Gerke Henkes was een meester in het schilderen van het Hollandse interieurstuk. Museum Swaensteyn heeft er een tentoonstelling van gemaakt die vrijdagmiddag 15 maart wordt geopend door wethouder Astrid van Eekelen. Waar veel van zijn tijdgenoten uit de Haagse School een voorliefde toonden voor het landschap, daar koos Henkes bij voorkeur voor interieurs met een of enkele figuren. De genrevoorstellingen zijn altijd met veel genegenheid weergegeven. Uit zijn omvangrijke oeuvre is nu voor het eerst een ruime selectie te zien. De schilderijen, aquarellen, tekeningen en het poppenhuis zijn afkomstig uit particuliere collecties in Nederland en Engeland en waren niet eerder voor het publiek te zien. De tentoonstelling loopt van 16 maart t/m 8 juni 2019.