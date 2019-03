Stroomstoring treft Leidsenhage

14/15 maart – Een deel van Leidsenhage heeft het donderdagochtend driekwartier zonder stroom moeten doen. De storing begon rond 10.45 uur. Het filiaal van Albert Heyn sloot meteen de deuren terwijl bij Fresh alles tot stilstand kwam. Lampen gingen uit, roltrappen deden het niet meer, bij de entrees blokkeerden de draaideuren en kassa’s van bedrijven schakelden uit. Alles wat stroom nodig heeft gaf er de brui aan. Bezoekers wachtten in het atrium af en gingen er maar bij zitten. Bij slagerij Christiaanse werd zoveel mogelijk vlees afgedekt omdat de koeling uitviel. Het ergste werd gevreesd, maar na circa 45 minuten klonk gejuich toen de storing was verholpen. Het is de tweede keer in korte tijd dat Leidsenhage door bouwactiviteiten met een stroomstoring te maken kreeg.