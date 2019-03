Proef: Servicecentrum zaterdags open

16 maart – Het Servicecentrum van de gemeente gaat voor een proefperiode van een half jaar op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur open, ingaande vandaag 16 maart. Door op zaterdag open te zijn maakt de gemeente het inwoners makkelijker om zaken te regelen, zoals die met paspoorten en rijbewijzen. Op basis van de ervaringen en de mate waarin er gebruik van wordt gemaakt, bekijkt de gemeente of de openstelling definitief wordt en of er meer diensten en producten worden aangeboden op zaterdag.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink