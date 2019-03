Ingenieus bouwwerk als nest en wieg

16/17 maart – ‘De bekende landschapsarchitect Zocher heeft het park Vreugd en Rust vormgegeven. De waterpartijen horen hier ook bij en zij zorgen buiten het mooie gezicht in dit park ook voor het aantrekken van verschillende watervogels. Zo heeft een meerkoeten familie al een nest in gebruik genomen om de eerste leg van 2019 te vervolmaken. Misschien wat vroeg in deze winter maar het zachte weer van de laatste tijd zal ongetwijfeld aan dit voorjaar gebeuren hebben meegewerkt’, meldt onze correspondent Willem Hasekamp, die ook de foto maakte. Altijd weer kunstig om dit te zien, zo’n ingenieus bouwwerk dat al samenwerkend met grote vlijt in korte tijd van takjes en blaadjes is geconstrueerd. Ja en binnenkort ook nog dienstdoend als nest en wieg tegelijk, storm en hoog water trotserend.