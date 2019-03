Alarm D66 voor een ‘financieel onderuit’

18 maart – Volgens D66 dreigt de gemeente financieel onderuit te gaan als het college voor de komende jaren niet flink bezuinigt. ‘De oorzaken zijn de grote tekorten op de jeugdzorg, de bijstand én het opnieuw invoeren van de wekelijkse vuilophaal’ meldt fractevoorzitter Jacco van Maldegem . ‘Zonder verkoop van Eneco is gemeente niet langer financieel gezond . En dan zit de nieuwe brug van VVD en CDA nog niet eens in de begroting. Eerder heeft de coalitie al aangekondigd vanaf volgend jaar 2,2 miljoen euro te gaan bezuinigen, zonder duidelijk te maken hoe. Dat zijn nog onzekere bezuinigingen dus, en zelfs dan geeft de coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie/SGP nog 1,2 miljoen euro meer uit dan er binnen komt’.

