Harde wind speelt wieken parten

18/19 maart – Door de hevige wind bleven de wieken van molen De Vlieger zaterdag op stilstand, anders was dat het draaiende teken geweest van de opening van het jaarlijkse molenseizoen. Het bleef bij een niet minder serieus startsein door wethouder Astrid van Eekelen . En de bos bloemen die molenaar Bram Zonderop haar aanbood was al ingepakt (links onder) toen Ap de Heus deze foto maakte. Naast de molenaar voorzitter Mart Jochemsen die zich ook dit jaar weer verzekerd weet van een goed team bestuursleden en vrijwilligers. Zij allen zorgen er voor dat de 400 jarige molen aan het Essepad een heel seizoen bekeken en bezocht kan worden.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink