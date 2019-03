Stadswapen in bloemen mozaïek terug

19 maart – Onze correspondent Willem Hasekamp meldt het volgende: ‘Er heerste dezer dagen een behoorlijke drukte in het park Middenburg. Op de plek waar eens het wapen van Voorburg in kleurige bloemen was te zien werd nieuwe grond aangebracht. Ook oude bladeren werden van de paden verwijderd. Vele tuinlieden waren er druk mee doende. Volgens het jubileumprogramma van de Stichting ‘Mooi Voorburg’ komt het bloemmozaïek in de vorm van het Voorburgse wapen vanaf dit jaar weer terug. Een stukje geschiedenis herleeft gelukkig’. Zonder het wapen was het maar een kale boel in het het park. Door de passanten werd de bloemenpracht gewoon gemist.