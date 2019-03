Huisarts Haarlem stopt praktijk

21 maart – Veel patiënten van huisarts R.J. Haarlem zullen zijn brief over het per 1 april beëindigen van de praktijk aan de Oranje Nassaustraat hebben betreurd. Bijna 20 jaar was hij de vertrouwensarts van honderden Voorburgers – en wat voor een met onder meer grote dank aan zijn vrouw. ‘Nu wil ik het wat rustiger aan gaan doen’, zegt Haarlem en introduceert zijn opvolger de Voorburger Keven Claessen, die ruime ervaring heeft als huisarts in de regio Haaglanden. Claassen is getrouwd en heeft twee kinderen.