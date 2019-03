22 maart – Niemand die deze zwanen getraind heeft dat oversteken op een zebra de veiligste manier is om aan de andere kant van de weg te komen. Op z’n minst verbazingwekkend. En toch ging het zo gisteren in Leidschendam toen trouwe lezer Maarten Drabbe dit bijzondere moment door de voorruit van zijn auto vastlegde.

