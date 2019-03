Na de sloop verrijst nieuwe kliniek

23 maart – Deze week is de machinale sloop begonnen van de oude zusterflat op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg. De restanten zullen grotendeels gerecycled worden. Na de sloop wordt het terrein op orde gebracht voor de bouw van de nieuwe polikliniek van Reinier de Graaf. Deze werkzaamheden duren tot de zomer. Eind 2019 wordt begonnen met de bouw van een toekomstbestendige polikliniek op de fundering van de zusterflat. In die kliniek zijn geen verpleegafdelingen meer en de operatiekamers worden verplaatst naar het Gasthuis in Delft. Wel blijft het grootste deel van het huidige zorgaanbod in het Diaconessenhuis gehandhaafd, waaronder de meeste poliklinieken, de bloedafname, radiologie en het ivf-centrum. De verwachting is dat het nieuwe polikliniekgebouw begin 2021 open gaat.