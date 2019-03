Draaihek weer mooi op zijn plaats

25 maart – Het is weer in orde. Na maanden afwezigheid staat de inrijpoort van de buitenplaats Middenburg (Westeinde 28) er weer in zijn geheel bij. Vorig jaar reed een chauffeur met zijn vrachtwagen een van de gietijzeren pilaren van het hek omver. ‘Met grote zorg is deze gietijzeren pilaar hersteld en met het bijbehorende hek herplaatst’, zegt correspondent Willem Hasekamp. ‘Met een nieuw verfje ziet het er nu weer heel mooi uit. De naam van de originele gieterij is nog op het draaihek te vinden’.