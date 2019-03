Op de bres voor behoud speelplaats

26 maart – Wordt een belangrijk stukje groen toch volgebouwd of is de gemeenteraad solidair met bewoners en blijft de speelplek zoals die is nu is? De noodkreet van een bewoonster daarover was voor raadslid Bram van Popering (GBLV/Gemeentebelangen) reden om onderzoek te doen naar hoe meer bewoners van de Gravenwijk erover dachten. De uitkomst was duidelijk: uit 256 persoonlijke gesprekken was ruim 96% tegen bebouwing en voor het behoud van het speeltuintje. ‘Wij zitten niet op bebouwing te wachten’, zei het merendeel van de bewoners uit de Gravin Catharinalaan, als centrum van Prinsenhof laag.

Na het slopen van het schoolgebouwtje daar in 2013 kwam er tijdelijk een speeltuintje dat een geliefde plek werd voor kinderen en hun (groot)ouders. De gemeente wil de grond echter verkopen en inrichten volgens de maatschappelijke bestemming die het heeft. Voor de GBLV-fractie was de uitkomst van het onderzoek aanleiding om te kiezen voor de speelruimte en veel bewoners wilden er voor op de foto.